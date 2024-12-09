العالم اليوم - بالفيديو.. رفع العلم الجديد فوق سفارة سوريا في موسكو

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. رفع العلم الجديد فوق سفارة سوريا في موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:24 مساءً - رُفع علم المعارضة السورية، الإثنين فوق السفارة السورية في موسكو، غداة إسقاط الرئيس بشار الأسد بعد هجوم خاطف نفذته فصائل المعارضة.

وقال صحفي في فرانس برس إنّ مجموعة من الرجال وقفوا على شرفة السفارة وهم يهتفون ويصفقون فيما رفعوا علم المعارضة الذي يحمل 3 نجوم حمراء.

ونقلت وكالة تاس الرسمية عن ممثل للسفارة قوله: "اليوم فتحت السفارة أبوابها وهي تعمل بشكل طبيعي تحت علم جديد".

ولدى روسيا، الحليف الرئيسي لبشار الأسد والتي شاركت عسكريا في النزاع السوري منذ عام 2015، قاعدة بحرية في طرطوس ومطار عسكري في حميميم.

وقال مصدر في الكرملين لوكالات أنباء روسية الأحد، إنّ الأسد وعائلته توجّهوا إلى موسكو، بعد ساعات على سقوطه وسيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق.

وأضاف أنّ المعارضة "قدّمت ضمانات بشأن أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية على الأراضي السورية".