جيش الاحتلال يحذر سكان 73 بلدة في الجنوب اللبناني بعدم العودة إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنذارًا إلى سكان 73 بلدة لبنانية عند الخط الأزرق بالجنوب اللبناني، محذرًا إياهم من أن العودة إلى بيوتهم ستعرضهم للخطر.

وجاء في بيان جيش الاحتلال: "عاجل إلى سكان لبنان أذكركم أنه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، والمنصوري".

وأضاف البيان، أن جيش الاحتلال لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر، محذرًا من أن "كل من ينتقل جنوب هذا الخط يُعرض نفسه للخطر".

وأوضح البيان: "يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، أبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توته، صليب، أرنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب، مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين أبل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".