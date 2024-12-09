العالم اليوم - "بكرة بنشوف".. رئيس وزراء سوريا يكشف آخر تواصل مع الأسد

انتم الان تتابعون خبر "بكرة بنشوف".. رئيس وزراء سوريا يكشف آخر تواصل مع الأسد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:28 صباحاً - كشف رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، الإثنين، لـ"دوت الخليج"، أن طبيعة تركيبة النظام السابق لم تسمح بتواصل مباشر مع الرئيس السابق بشار الأسد.

وأوضح أنه "أبلغت الأسد في آخر تواصل معه أن الوضع لم يعد يحتمل وقال سننظر بالأمر لاحقا (بكرة بنشوف)".

وذكر أن "الأسد كان ينفرد بقرارات السياسة الخارجية ولم تكن تناقش معنا"، لافتا إلى أن "السياسة الخارجية سيرسمها الطرف الذي سيتسلم السلطة".

وأضاف: "الأسد كان لديه سيناريو أن يترك البلد للفوضى".

وقال الجلالي: "هدفنا الأول تعزيز الأمن والشعب السوري تعب خلال السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في شوارع دمشق مستقر.

وأضاف: "معظم الوزراء موجودون في دمشق ويقومون بأعمالهم من مكاتبهم".

وتابع: "مستعد لتقديم المساعدة بشأن نقل كل الملفات. نسعى لأن تكون المرحلة الانتقالية سريعة وسلسة".

وأشار رئيس وزراء سوريا إلى أن "هناك تنسيق للقاء قادة قيادة العمليات العسكرية ولا مانع من لقاء أبو محمد الجولاني".

وشدد الجلالي أن "الأمور كانت وصلت إلى مرحلة انسداد".

وعن مصير الجيش السوري، قال الجلالي: "ليس لدي إجابة عن مصير الجيش السوري والأمر متروك لمن سيتسلم القيادة".