بايدن: واشنطن ستعمل مع كل المجموعات السورية من أجل مرحلة انتقالية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعمل مع “جميع المجموعات السورية” من أجل ضمان انتقال سياسي بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال بايدن من البيت الأبيض: “سنعمل مع جميع المجموعات السورية، ويشمل ذلك العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بهدف إرساء مرحلة انتقالية بعيدا من نظام الأسد ونحو سورية مستقلة وسيدة مع دستور جديد”.

كما شدّد على وجوب محاسبة الأسد، واصفًا سقوط حكم الأخير بأنه "فرصة تاريخية" بالنسبة إلى السوريين.

وفيما أعرب بايدن عن تفاؤله، نبّه إلى وجوب “البقاء متيقظين لاحتمال صعود جماعات إرهابية”.