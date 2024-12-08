العالم اليوم - مسؤول أميركي: الأسد لم يتواصل مع واشنطن "بجدية" قبل سقوطه

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 11:22 مساءً - نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد لم يتواصل مع واشنطن بجدية في الأيام الاخيرة قبل سقوطه.

وقال المسؤول الأميركي لـ"رويترز"، إن مسؤولين في الولايات المتحدة عملوا على مدار الساعة في اتصالات مع سوريين وشركاء بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن واشنطن تجري مناقشات مع المسؤولين الأتراك، والتركيز الأميركي ينصب على بناء "سوريا الجديدة" على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أن قادة الفصائل السورية يقولون الأشياء الصحيحة حتى الآن، مشددا على أن السوريين هم من سيكتبون مستقبلهم.

وتابع قائلا إن واشنطن حضت العراق على عدم الانخراط في أحداث سوريا.

وفيما يتعلق بمخاوف الولايات المتحدة بشأن التطورات في سوريا، قال المسؤول إن واشنطن تفعل كل ما في وسعها لضمان ألا يصل أي شخص لمخزون الأسلحة السورية وأن يجري حفظها بعناية.

وأوضح أن الولايات المتحدة لديها معلومات دقيقة عن مخزون الأسلحة السورية، لكن "لا نرى دورا لقوات أميركية على الأرض لمعالجة مسألة الأسلحة الكيماوية في سوريا. واشنطن ركزت بشدة على الأسلحة الكيمياوية في سوريا خلال الأسبوع الماضي وتتخذ إجراءات حذرة للغاية".

واختتم المسؤول حديثه بالقول: "لا يمكنني التكهن بوضع القواعد الروسية في سوريا".

وفي أول رد فعلي أميركي على إطاحة فصائل المعارضة السورية المسلّحة بنظام الرئيس بشار الأسد، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن تفاؤله، لكنه نبّه إلى وجوب "البقاء متيقظين" لاحتمال صعود جماعات إرهابية.

وجاء في كلمة بايدن بالبيت الأبيض: "سنعمل مع جميع المجموعات السورية، ويشمل ذلك العملية التي تقودها الامم المتحدة، بهدف إرساء مرحلة انتقالية ونحو سوريا مستقلة مع دستور جديد".

لكنه لفت إلى أن واشنطن ستجري تقييما لجماعات متطرّفة منضوية ضمن فصائل المعارضة لتبيان وضعيتها راهنا.