نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجدد القصف الإسرائيلي على مواقع سكنية في بيت لاهيا ورفح شمالي قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل Rt بتجدد القصف الإسرائيلي على مواقع سكنية في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية سقوط جرحى بقصف مسيرة إسرائيلية شارع "18" شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما أن القصف استهدف سيارة في بنفس الشارع بلوك "سي" بمخيم النصيرات ما أدى إلى مقتل شخصين.

وأضافت المصادر أن جيش "الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت في وقت سابق بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى سقوط 18 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "إن طيران الاحتلال قصف منزلا أخلي من سكانه في مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد 17 شخصا على الأقل منهم 6 أطفال و5 سيدات وجرح آخرين من المنازل المجاورة".