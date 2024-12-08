روسيا تمنح بشار الأسد وعائلته اللجوء لدواعٍ إنسانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - قالت القناة الروسية الأولى إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد وصل إلى موسكو، ونقلت القناة عن الكرملين، أنه تم تقديم اللجوء إلى الأسد وعائلته لدواعٍ إنسانية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية».

وكانت وكالة رويترز» للأنباء نقلت عن مصادر روسية، في وقت سابق اليوم قولها إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد غادر بلده.

بشار الأسد يغادر العاصمة السورية دمشق

وأضافت وكالة رويترز»: صرح مسؤولان كبيران في الجيش السوري أن الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، غادر العاصمة السورية دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة صباح الأحد».

وتابعت رويترز»: أعلنت الفصائل المسلحة أن بشار الأسد غادر العاصمة السورية دمشق، داعية المهجرين في الخارج للعودة إلى سوريا».

وبحسب تقرير سابق من اليوم الأحد، لوكالة رويترز»، أن بشار الأسد لم يتحدث علنا ​​منذ التقدم المفاجئ للفصائل المسلحة قبل أسبوع عندما استولى مقاتلو المعارضة على شمال حلب في هجوم مفاجئ قبل أن يتقدموا إلى سلسلة من المدن مع انهيار الخطوط الأمامية.

طائرة بشار الأسد تختفي من الخريطة

وأضافت الوكالة: حلَّقت الطائرة في البداية باتجاه المنطقة الساحلية السورية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد، لكنها استدارت بعد ذلك بشكل مفاجئ وحلقت في الاتجاه المعاكس لبضع دقائق قبل أن تختفي من على الخريطة».

روسيا تعلن تنحي الأسد وتسليم السلطة سلميا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بشار الأسد قرر التنحي عن منصبه وغادر سوريا، وفق نبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل.