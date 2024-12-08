الرئيس الكوري الجنوبي يقدم «اعتذاره الصادق» عن فرضه الأحكام العرفية

سيئول ـ ا.ف.ب: قدَّم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول «اعتذاره الصادق» عن فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة ولكنه لم يستقِل، وذلك قبل ساعات فقط من تصويت البرلمان على عزله من منصبه.

وفي خطاب تلفزيوني مقتضب وجهه إلى الأمة، أعلن يون أنه سيعهد إلى حزبه، حزب سلطة الشعب، مهمة اتخاذ «تدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بفترة ولايتي». وقال «لن أتنصل من مسؤولياتي القانونية والسياسية في ما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية».

من جهته أعلن رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج ـ هون أن استقالة رئيس سيئول أمر «حتمي».

وبُعيد كلمة توجه بها الرئيس يون إلى الأمة وترك فيها لحزبه القرار بشأن مصير ولايته، قال هان للصحافة إن ممارسة الرئيس «مهماته بشكل طبيعي أمر مستحيل في هذه الظروف، ولا مفر من استقالة مبكرة للرئيس».

وغادر جميع نواب حزب قوة الشَّعب الحاكم في كوريا الجنوبية قاعة البرلمان للحؤول دون حصول عملية التصويت على عزل الرئيس عبر منع اكتمال النصاب القانوني.

ويتوجّب الحصول على أصوات 200 نائب من أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس. ولحزب قوة الشَّعب 108 مقاعد بينما تحظى المعارضة بـ192 مقعدًا.