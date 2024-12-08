إسرائيل ترتكب 3 مجازر فـي 24 ساعة .. وزخم جديد لمفاوضات وقف النار

القدس المحتلة ـ الدوحة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ٣ مجازر خلال ٢٤ ساعة ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي ٣٢ شهيدًا و٩٥ مصابًا، في حين تحدثت قطر عن زخم جديد لمفاوضات وقف النار مع مجيء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٤٦١٢ شهيدًا و١٠٥٨٣٤ مُصابًا من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣م.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة في بلدة بيت لاهيا راح ضحيتها ٣٤ شهيدًا بينهم أربعة من الطاقم الطبي في مشفى كمال عدوان.

وواصل جيش الاحتلال نسف المباني في البلدة التي أجبر الآلاف من سكانها على النزوح.

يأتي ذلك فيما وثقت مقاطع فيديو، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مباشر مركبة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزَّة، حيث يمعن الاحتلال بإجراءات الإبادة والتطهير العرقي. وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مركبة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان، ويوجد فيها سائقها.

وأضافت أن استخدام مركبات الإسعاف في محافظة الشمال شبه نادر، حيث خرج معظمها عن الخدمة بسبب الاستهداف المتكرر لها، فضلًا عن شح الوقود الذي يجعل استخدام المتبقي منها أو ما يتم إصلاحه (بين مركبة أو مركبتين تتحركان فقط في محيط المستشفى) أمرًا مستحيلًا. في غضون ذلك استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس.

وأطلقت قوات الاحتلال النار صباح أمس على شاب عند حاجز قلنديا شمال القدس. وأكد الهلال الأحمر أن طواقمه استلمت شهيد بالعشرينات من العمر على حاجز قلنديا وجار نقله للمستشفى.

سياسيًّا: قال رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني إن هناك زخمًا جديدًا في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزَّة.

وأعرب رئيس وزراء قطر عن تفاؤله بالترويج للاتفاق، مضيفًا أن انتخاب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ساعد في هذا الأمر.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الدوحة أمس، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات الملفين السوري والفلسطيني، مشددًا على أهمية التحرك الدولي لتجنب تفاقم الأوضاع.