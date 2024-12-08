الجيش السوري يعلن تنفيذ «إعادة انتشار وتموضع» فـي درعا والسويداء

دمشق ـ وكالات: أعلن الجيش السوري أنه نفذ «إعادة انتشار» في محافظتي درعا والسويداء في جنوب سوريا، غداة هجمات شنها مسلحون على نقاطه وادارات رسمية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان نقلًا عن مصدر عسكري «قامت قواتنا العاملة في درعا والسويداء بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة».

يأتي ذلك فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن التصعيد العسكري في سوريا، تسبب بنزوح نحو 370 ألف شخص. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين: «أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أن التصعيد في الأعمال القتالية في سوريا، أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 370 ألف رجل وامرأة وطفل، من بينهم 100 ألف شخص نزحوا أكثر من مرة. الغالبية العظمى من النازحين هم من النساء والأطفال».