تواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على غزة .. ومطالبة أممية بإقامة دولة فلسطينية

القدس المحتلة ـ نيويورك ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وشنَّ طيران الاحتلال سلسلة غارات ضمن حزام ناري في منطقة المطاحن وسط قطاع غزَّة ما أسفر عن شهيد ومُصابِين ومفقودين. وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو هويشل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزَّة.

واشتعلت النيران في خيام النازحين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدفها داخل مدرسة إيواء أبو هميسة التابعة لوكالة الغوث الدولية في مخيم البريج وسط قطاع غزَّة.

وحاصرت قوات الاحتلال بالنار مركز نزوح ابو تمام في بيت لاهيا شمال قطاع غزَّة مع الاستمرار بالقصف المدفعي والجوي الذي أدى لاستشهاد ١٥ خلال ٢٤ ساعة.

وامتد القصف ليشمل مشفى كمال عدوان الذي اصيب ثلاثة من العاملين فيه في مدخل الطوارئ بعد إطلاق طائرة كود كابتر لقنابلها.

واستشهد ستة في قصف مدرسة تووي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزَّة في حين استشهد خمسة في قصف مربع سكني بحي الصبرة جنوب المدينة.

وفي جنوب القطاع تمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثامين خمسة شهداء من مدينة رفح جنوب القطاع.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص من مواقعهم في محور فيلادلفيا نحو خيام النازحين في حين واصلت الطائرات قصف المنازل في وسط وشرق المدينة.

سياسيًّا تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعقد مؤتمر دولي في يونيو المقبل للدفع قدمًا باتجاه حلّ الدولتين.

وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوَّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضوًا مقابل ثمانية أعضاء صوَّتوا ضدَّه (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت.

وبموجب القرار فإنَّ الجمعية العامة «تؤكِّد دعمها الثابت، وفقًا للقانون الدولي، لحلِّ الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967».

كما يشدِّد القرار «على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط».