العالم اليوم - فيديو.. الجولاني يدخل المسجد الأموي في دمشق

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. الجولاني يدخل المسجد الأموي في دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - وصل قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، يوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد إعلان المعارضة المسلحة السيطرة عليها وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، فجر الأحد.

وظهر الجولاني وهو يدخل المسجد الأموي بدمشق وسط عدد من العناصر المسحلة بعد أن سيطرت عليه المعارضة.

وقالت فصائل المعارضة إن الجولاني وصل إلى دمشق الأحد، بعد ساعات من إعلانها الدخول إلى العاصمة وإسقاط بشار الأسد.

ونشرت فصائل المعارضة على قناة "تلغرام" مقطع فيديو للجولاني، وهو يسجد ويقبّل الأرض في مساحة خضراء يظهر بمحاذاتها طريق رئيسي، معنونة المقطع بـ"القائد أحمد الشرع يسجد لله شكرا فور وصوله دمشق".

وقبل وصوله دمشق قال الجولاني إنه لا مجال للعودة إلى الوراء وأن الهيئة عازمة على مواصلة المسار الذي بدأته في 2011.

ودعا الجولاني، في وقت سابق من الأحد، مقاتليه إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مؤكدا أنها ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى "تسليمها رسميا"، بعد إعلان المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد.