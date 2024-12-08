العالم اليوم - العراق يؤكد "ضرورة احترام الإرادة الحرة للسوريين"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - أكد العراق، الأحد، ضرورة احترام "الإرادة الحرة للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي بلادهم"، وذلك بعد إعلان فصائل معارضة دخولها دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: "يؤكد العراق ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، ويشدد على أن أمن سوريا ووحدة أراضيها وصيانة استقلالها أمر بالغ الأهمية، ليس للعراق فقط إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة".

وجدد التأكيد على "أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري".

وفي وقت سابق من الأحد، أكد الجيش العراقي أن الوضع على الحدود مع سوريا "مؤَمَّن بالكامل"، مشيرا إلى 4 موانع تساعد على حماية الحدود.

وقال قائد قوات الحدود العراقية خير الله عيسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا نطمئن القيادات والمواطنين بأن الوضع على الحدود مع سوريا مؤَمَّن بالكامل، ولدينا 4 موانع: خنادق وسواتر ترابية ومانع سلكي قنفذي وجدار إسمنتي بارتفاع 3 أمتار ونصف المتر".

وكانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت في وقت سابق من الأحد دخولها دمشق، وسقوط نظام الأسد الذي فر إلى جهة غير معلومة.