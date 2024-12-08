نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفصائل السورية المسلحة تعلن السيطرة على كامل مدينة منبج شمال حلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفصائل السورية المسلحة في سوريا السيطرة على كامل مدينة منبج في ريف حلب الشمالي، بعد أن كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت الفصائل قد أعلنت في وقت سابق إطلاق عملية عسكرية في مدينة منبج شمال حلبلتطهيرها من سيطرة "قسد".

من جهة أخرى أعلنت قوات المعارضة السورية، اليوم الأحد، الدخول إلى مدينة دير الزور شرق البلاد، التي احتلتها قوات قسد كردية بعدما سلمه النظام السوري مواقعه قبل سقوطه، وفق وكالة الأناضول.