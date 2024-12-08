العالم اليوم - سوريا.. دول غربية تعلق على سقوط نظام بشار الأسد

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. دول غربية تعلق على سقوط نظام بشار الأسد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - تتابعت ردود الفعل الدولية، الأحد، بعد إعلان فصائل المعارضة المسلحة سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي لا يزال موقعه غير معروف.

وهذه أبرز المواقف الدولية:

الولايات المتحدة:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: "نتابع الأحداث غير العادية في سوريا عن كثب ونتواصل مع الشركاء الإقليميين باستمرار".

أما الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فعلق عبر منصة "إكس": "لقد رحل الأسد. فر من بلاده... روسيا وإيران الآن في موقف ضعف كبير، سواء بسبب الأزمة الأوكرانية أو الضغوط الاقتصادية والسياسية".

الأمم المتحدة:

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن عن أهمية ترتيب مرحلة انتقالية شاملة ومستقرة، مشددا: "أحث جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني".

وأضاف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر: "النزاع الذي استمر لعقد أدى إلى نزوح الملايين، والآن أصبحت الأوضاع أكثر تعقيدًا. سنواصل تقديم الدعم الإنساني حيثما استطعنا".

فرنسا:

رحبت فرنسا بسقوط نظام الأسد ودعت إلى "إنهاء القتال والمضي نحو انتقال سياسي سلمي"، مؤكدة أن "الوقت الآن هو وقت الوحدة في سوريا".

ألمانيا:

أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "ارتياحها الكبير" لسقوط نظام الأسد، محذرة في الوقت ذاته من وصول المتشددين إلى السلطة.

وقالت: "ندعو الأطراف كافة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه جميع السوريين".

إيطاليا:

وكتب وزير الخارجية أنطونيو تاياني الإيطالي على "إكس": "أتابع تطورات الوضع في سوريا باهتمام بالغ. نحن على اتصال دائم بسفارتنا في دمشق وسنواصل العمل لدعم الاستقرار".

المملكة المتحدة:

قالت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر: "إذا رحل الأسد، فذلك تغيير مرحب به، لكن ما سيأتي بعده يجب أن يكون حلا سياسيا يعمل لصالح الشعب السوري".