العالم اليوم - ساويرس يقارن بين الأسد ومبارك ويأمل تجنب الفوضى في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - في تعليق لافت عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قارن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بين موقف الرئيس السوري بشار الأسد الذي أطاحت به عملية مسلحة للمعارضة وموقف الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وعلق ساويرس على سقوط الأسد عبر تغريدة على منصة "إكس"، قائلا: "يمهل ولا يهمل.. نرجو ونتمنى أن تكون أول ثورة لا تؤدي إلى فوضى وانقسام وظلم، وأن تصبح سوريا دولة ديمقراطية حرة تحترم حقوق الإنسان، وتحرص على حقوق الأقليات وتحسن معاملتهم".

وقال ساويرس عن مبارك: "يحسب له شجاعته، الله يرحمه، فهو المحارب الذي لا يهرب"، مشيدا بموقفه خلال الأحداث التي شهدتها مصر في 2011، عندما تنحى عن السلطة ولم يغادر البلاد.

تأتي هذه التصريحات في وقت تسود فيه تساؤلات حول مستقبل سوريا بعد سقوط الأسد، وسط دعوات لتحقيق الاستقرار واحترام حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد النظام.