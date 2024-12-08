العالم اليوم - غارات إسرائيلية على مخازن أسلحة في سوريا

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية على مخازن أسلحة في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - قال مصدر أمني لبناني وآخر سوري إن غارات جوية يشتبه بأنها إسرائيلية استهدفت اليوم الأحد حي المزة في العاصمة السورية دمشق.

وإضافة إلى تلك الضربات، قال مصدران أمنيان إقليميان لوكالة رويترز إن طائرات يعتقد أنها إسرائيلية قصفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا، والتي أخلاها الجيش السوري ليلًا.

لم تُعلق الحكومة الإسرائيلية على هذه الضربات.

وذكر المصدران الأمنيان الإقليميان أن ست ضربات على الأقل أصابت القاعدة الجوية الرئيسية الواقعة شمال مدينة السويداء، والتي تضم مخزونًا كبيرًا من الصواريخ والقذائف التي تركتها القوات السورية وراءها.

وقال أحد المصادر لرويترز إن الهجوم يهدف، على ما يبدو، إلى منع وقوع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات المتشددة.