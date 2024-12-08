نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- نتنياهو يطالب وزراء حكومته بالصمت حول التطورات في سوريا والجيش الإسرائيلي يستدعي فرقة 98 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور جديد حول الأزمة السورية، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات لوزراء حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بالتطورات في سوريا، يأتي هذا التوجيه في وقت حساس يتصاعد فيه التوتر في المنطقة.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلي، استدعى الجيش الإسرائيلي الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى الحدود السورية تحسبًا لأي تصعيد عسكري.

كما تم إرسال دبابات الكتيبة 77 من اللواء السابع إلى المنطقة العازلة على الحدود لمنع أي محاولة لتجاوز الحدود.

من جهة أخرى، يشهد الوضع في سوريا تصعيدًا عسكريًا حادًا، حيث أحرزت الفصائل المسلحة تقدمًا كبيرًا في مناطق عديدة على حساب الحكومة السورية، بما في ذلك سيطرتها على مدينة حلب (ثاني أكبر مدينة في شمال شرق البلاد) إلى جانب إدلب، حماة، أجزاء واسعة من محافظة درعا، وأخيرًا العاصمة دمشق.