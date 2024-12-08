نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الخارجية السورية: صفحة جديدة في تاريخ البلاد وتأكيد على تمثيل الشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها سوريا، أعلنت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد تدشين صفحة جديدة في تاريخ البلاد، مؤكدة استمرارها في تمثيل الشعب السوري بأمانة. وجاء في بيان رسمي أن المرحلة الجديدة تمثل "عهدًا وميثاقًا وطنيًا" يجمع كلمة السوريين ويوحد صفوفهم لبناء مستقبل أفضل قائم على العدل والمساواة.

استمرار العمل الدبلوماسي في الخارج

وأكدت الوزارة أن بعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستواصل أداء مهامها لخدمة المواطنين السوريين في مختلف أنحاء العالم. وأضاف البيان أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لتسهيل أمور السوريين وضمان حقوقهم، مع السعي لتحقيق وطن يضمن الحقوق المتساوية للجميع تحت مظلة القانون.

إرث الحرب وتطلعات المرحلة الانتقالية

تأتي تصريحات الخارجية بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد إثر سنوات من الحرب التي أثرت على مختلف جوانب الحياة في سوريا. وتعتبر هذه الرسالة بمثابة تطمين للسوريين داخل البلاد وخارجها بأن مؤسسات الدولة ستظل قائمة وستعمل على إعادة توحيد الصفوف وبناء الثقة بين الشعب والمؤسسات.

نحو مستقبل يجمع الجميع

واختتم البيان بالدعوة إلى العمل المشترك بين جميع الأطياف السورية لتحقيق وطن واحد يسوده السلام والاستقرار. ومع بدء مرحلة جديدة، يحمل السوريون آمالًا كبيرة بأن تكون هذه الخطوة بداية لإعادة بناء البلاد وتحقيق مصالحة وطنية شاملة تعيد الاستقرار إلى قلوب الملايين.