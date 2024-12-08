نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية التركي: ملايين السوريين يمكنهم العودة لوطنهم ويجب الحفاظ على وحدة الأراضي السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في تصريحاته الأخيرة أن ملايين السوريين الذين اضطروا للجوء إلى دول أخرى بسبب الصراع يمكنهم الآن العودة إلى وطنهم.

وأوضح فيدان أن العودة يجب أن تتم في بيئة آمنة ومستقرة، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وقال فيدان خلال المؤتمر الصحفي إنه يتم العمل على ضمان عودة السوريين إلى ديارهم في إطار عملية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب التعاون مع جميع الأطراف المعنية.

وأضاف أن تركيا ستواصل دعمها لهذا الهدف، وذلك مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي في سوريا وحماية حقوق جميع السوريين.