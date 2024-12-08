نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات العراقية تعلن تعزيز الأمن على الحدود مع سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القوات المسلحة العراقية أن حدود البلاد مع سوريا محكمة ومحصنة بشكل كبير، مع وجود تعزيزات إضافية في حال استدعت الحاجة إلى تدخل سريع.

وأكدت القوات أن الوضع على الحدود العراقية السورية تحت السيطرة التامة من قبل القطعات العسكرية العراقية.

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تواصل التوترات في المنطقة، مما يفرض إجراءات أمنية مشددة لضمان الاستقرار والسيطرة على الحدود، لا سيما في ظل الأوضاع المتقلبة في سوريا.