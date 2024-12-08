العالم اليوم - وزارة الخارجية السورية تعلن استمرار عمل بعثاتها في الخارج

انتم الان تتابعون خبر وزارة الخارجية السورية تعلن استمرار عمل بعثاتها في الخارج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، اليوم، أن بعثاتها الدبلوماسية ستواصل دورها في خدمة المواطنين السوريين في الداخل والخارج.

وقالت الوزارة في بيان: "تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سورية، لتدشن عهدا وميثاقا وطنيا يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيداً عن الرأي الواحد. وتكون المواطنة هي الأساس".

وأكدت أن بعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى.

وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على روح الوحدة الوطنية والعمل معا لبناء مستقبل سوريا.

ويأتي هذا البيان بعد ساعات عن إعلان فصائل من المعارضة السورية، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".