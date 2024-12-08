العالم اليوم - العراق يعلن إيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - أعلنت وزارة النقل العراقية ، صباح الأحد، إيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت.

وأعلنت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية:"حرصاً على سلامة المسافرين للرحلات المجدولة الى لبنان وامتثالاً لمعايير الأمن والسلامة الجوية الدولية، تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، عن إيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت بما في ذلك الرحلات المجانية المخصصة لنقل ضيوف العراق من اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً الى بلدهم".

وأضافت أن "هذا القرار يأتي بسبب التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية التي تُعد الممر الجوي الرئيس لهذه الرحلات، مع الاستمرار في مراقبة المستجدات والتنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الوضع بشكل دوري".

كما دعت "المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء إلى التواصل مع مكاتبنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الخيارات المتاحة، بما في ذلك إعادة جدولة الرحلات أو استرداد التذاكر من مكاتبنا من دون فرض أي غرامات".

وتابعت :"نعتذر لأي إزعاج قد يسببه هذا القرار"، مؤكدة أن "الأولوية هي سلامة الجميع وستتم متابعة الأوضاع عن كثب وإعادة تشغيل الخط عند استقرار الأوضاع الأمنية".