العالم اليوم - مسؤول بالبنتاغون: القوات الأميركية ستظل موجودة في شرق سوريا

انتم الان تتابعون خبر مسؤول بالبنتاغون: القوات الأميركية ستظل موجودة في شرق سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الإثنين، بقاء القوات الأميركية في شرق سوريا.

وقال دانييل شابيرو نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، في مؤتمر حوار المنامة الأمني في العاصمة البحرينية، إن "واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة ظهور تنظيم داعش"، في سوريا.

وأضاف شابيرو أن "الولايات المتحدة ستظل موجودة في شرق سوريا، وستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة ظهور التنظيم المتطرف".

وتابع: "نحن ندرك أن الظروف الفوضوية والديناميكية على الأرض في سوريا قد تمنح داعش مساحة لإيجاد القدرة على النشاط والتخطيط لعمليات خارجية".

وفي تصريحات بعد ساعات من إعلان الفصائل المسلحة إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، دعا شابيرو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وخاصة الأقليات والالتزام بالمعايير الدولية.