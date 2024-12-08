العالم اليوم - فصائل مسلحة تعلن بدء هجوم على قوات كردية شمالي سوريا

انتم الان تتابعون خبر فصائل مسلحة تعلن بدء هجوم على قوات كردية شمالي سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - قال مقاتلون من الفصائل المسلحة، إنهم بدأوا هجوما على القوات التي يقودها الأكراد في مدينة منبج بشمال سوريا.

وجاء ذلك في بيان نشرته جهة وصفت نفسها بأنها "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة"، الأحد، لكنه حمل تاريخ السبت السابع من ديسمبر.

وجاء في البيان الذي نشر على منصة "إكس": "إلى جميع العسكريين من قوات النظام وميليشيا قسد الإرهابية (قوات سوريا الديمقراطية) في مدينة منبج المحتلة الراغبين بالقاء السلاح وتحييد أنفسهم عن المصير الأسود الذي ينتظرهم في الميدان أمام أبطال الجيش الوطني السوري، التواصل"، وقدم أرقاما للاتصال بها.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، مؤخرا على مناطق في شمال شرق سوريا تشكل نحو 30 بالمئة من البلاد.

تعليق "قسد" على سقوط الأسد

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، أكد أنه أن هناك فرصة لبداية سياسية جديدة بعد رحيل الرئيس بشار الأسد.

وقال عبدي، إن "هذا التغيير يوفر فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة".

وأضاف عبدي أن هذا يمكن أن "يضمن حقوق جميع السوريين".