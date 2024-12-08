نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المبعوث الأممي إلى سوريا: لحظة فاصلة في تاريخ سوريا بعد سقوط نظام الأسد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، في تصريحاته اليوم الأحد، أن اليوم يمثل لحظة فارقة في تاريخ سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال بيدرسون في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي: "اليوم يمثل لحظة فاصلة في تاريخ سوريا... هذا الفصل المظلم ترك ندوبًا عميقة، ولكننا نتطلع بأمل حذر إلى فتح فصل جديد من السلام والمصالحة لجميع السوريين".

التصريحات الأممية والتطلع إلى المستقبل

أضاف بيدرسون في بيان له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن المجتمع الدولي يتطلع إلى بداية مرحلة جديدة لسوريا، تتسم بالسلام والمصالحة الوطنية، ويأمل أن يتمكن السوريون من إعادة بناء بلدهم في ظل بيئة شاملة تحقق كرامتهم وتضمن حقوقهم كافة.

تفاصيل سقوط النظام السوري

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلنت المعارضة السورية في بيان رسمي أن قواتها قد سيطرت بالكامل على العاصمة دمشق، مؤكدين إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد.

كما أعلنت المعارضة عن إطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون السورية في خطوة رمزية نحو بداية مرحلة جديدة من الحكم، وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد غادر العاصمة دمشق مع دخول قوات المعارضة إليها.