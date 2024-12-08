العالم اليوم - "البيت بيتكم".. فيديو لسوريين داخل القصر الجمهوري في دمشق

انتم الان تتابعون خبر "البيت بيتكم".. فيديو لسوريين داخل القصر الجمهوري في دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، مقاطع فيديو لعدد من السوريين يتجولون داخل القصر الجمهوري للرئيس بشار الأسد الذي غادر البلاد، في منطقة المالكي بالعاصمة دمشق.

وظهر في الفيديو أشخاص يتجولون داخل القصر الجمهوري وهم يرددون "البيت بيتكم"، وآخرون يغادرون المكان مع بعض الأواني المنزلية التي حصلوا عليها من داخل مطبخ القصر.

كما سمع في الفيديو أصوات إطلاق نار، وتعليقات عديدة من بينهم سيدة تقول: "مصارينا مصارينا من نص بيت الأسد".

وفي مدخل القصر الجمهوري ظهر شخصان مسلحان بأسلحة رشاشة.

وجاءت هذه المشاهد بعد انتشار تقارير تفيد بمغادرة الأسد البلاد "إلى وجهة غير معلومة"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويتناغم إعلان المرصد مع ما قاله ضابطان كبيران بالجيش السوري لـ"رويترز"، الأحد، أن الأسد غادر البلاد على متن طائرة.

وقال المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" إن الأسد استقل طائرة من دمشق في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأعلنت فصائل من المعارضة السورية، في وقت سابق الأحد، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، وذلك في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي.