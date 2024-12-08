نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الجولان في حالة استنفار: إجراءات عسكرية وتقييد للحركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن فرض قيود مشددة على حركة المرور في منطقة الجولان، مع إعلان جميع الأراضي الزراعية المحاذية للشريط الحدودي مع سوريا مناطق عسكرية مغلقة، ومنع المزارعين من دخولها. وأوضحت الإذاعة أن جيش الدفاع الإسرائيلي أقام حواجز على الطرق في مرتفعات الجولان وقيّد الحركة حسب الضرورة. كما تقرر تعليق الفصول الدراسية في المستوطنات الدرزية الأربع بالمنطقة، باستثناء رياض الأطفال التي ستستمر في تقديم التعليم.

تعزيز الدفاعات على الحدود السورية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يتخذ خطوات لتعزيز الدفاعات على طول خط وقف إطلاق النار مع سوريا، بما في ذلك التقدم عبر السياج الأمني في الجولان إلى المنطقة العازلة. ويواصل الجيش حفر خندق دفاعي يمتد على طول الشريط الحدودي، في إطار تحسين منظومة الحماية الأمنية في المنطقة.