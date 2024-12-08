اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق بتهمة الخيانة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:35 صباحاً - ألقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون، اليوم الأحد، بتهمة الخيانة، على خلفية إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي من قبل الرئيس يون سوك-يول.

وأفاد مقر التحقيق الخاص المسؤول عن القضية، بأنه تم القبض على كيم ومصادرة هاتفه المحمول، حيث تم نقله إلى مركز احتجاز شرقي العاصمة سول بعد خضوعه لتحقيق استمر طوال الليل في مقر التحقيق الخاص.

وأكد كيم خلال مثوله للتحقيق في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنه سيتعاون بشكل كامل مع التحقيقات الجارية.

وتعود التهمة إلى اقتراح كيم فرض الأحكام العرفية، الذي تم اعتماده من قبل الرئيس يون وسط تصاعد التوترات السياسية مع الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة. ورفع الرئيس الأحكام العرفية بعد ساعات قليلة من تصويت الجمعية الوطنية على رفضها.

وكان كيم قدم استقالته التي قبلها الرئيس يون يوم الخميس الماضي.

وتبرر النيابة العامة قرار القبض على كيم بخطورة التهم الموجهة إليه ووجود مخاوف من احتمال محاولته إتلاف الأدلة، خاصة بعد انضمامه مجددًا إلى تطبيق "تيليجرام" بعد حذف حسابه السابق. وتعمل السلطات حاليًا على استعادة المحادثات السابقة التي أجراها عبر المنصة.

وفقًا للقوانين المحلية، يسمح للنيابة باحتجاز المشتبه بهم دون مذكرة توقيف في حالة وجود مؤشرات قوية على ارتكاب جريمة خطيرة أو إذا كان هناك احتمال لتدمير الأدلة.

وتعتزم النيابة طلب مذكرة توقيف رسمية لاحتجاز كيم خلال 48 ساعة من اعتقاله. وفي حال عدم تقديم الطلب أو رفض المحكمة له، سيتم الإفراج عنه فورًا.