العالم اليوم - الفصائل المسلحة تسيطر على مبنى الإذاعة والتلفزيون في دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 06:28 صباحاً - سيطرت الفصائل المسلحة في سوريا على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، الأحد، بينما تستعد لإلقاء أول بيان لها.

وأعلنت الفصائل بدء "عهد جديد" في سوريا متحدثة عن انتهاء حقبة سوداء في تاريخ البلد.

وأظهرت لقطات حالة فوضى عارمة داخل مطار دمشق الدولي، فجر الأحد، مع أنباء اقتراب الفصائل المسلحة من العاصمة السورية.

وسيطرت الفصائل على العاصمة دمشق بعد ساعات من سيطرتها على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وقال ضابطان بالجيش السوري، لوكالة "رويترز"، الأحد، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.

وتمكنت الفصائل المسلحة في سوريا خلال أيام من السيطرة بالترتيب على مدن حلب وحماة وحمص ودمشق، من دون قتال تقريبا.