العالم اليوم - رسالة من الفصائل المسلحة إلى "سوريي الخارج"

انتم الان تتابعون خبر رسالة من الفصائل المسلحة إلى "سوريي الخارج" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 06:28 صباحاً - دعت الفصائل المسلحة سوريي الخارج للعودة إلى سوريا، بعدما أعلنت أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد.

وقالت الفصائل في رسائل نشرتها عبر تطبيق "تلغرام"، إن "عهدا جديدا لسوريا بدأ".

وأعلنت الفصائل، فجر الأحد، أنها بدأت بالدخول إلى دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وقال ضابطان بالجيش السوري لوكالة "رويترز" والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.