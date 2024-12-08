نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين بشار الأسد؟.. غموض يحيط بمكان الرئيس السوري (التفاصيل الكاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خمسة مسؤولين أمريكيين لشبكة «CNN» أن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، الذين يراقبون السرعة الملحوظة لتقدم المتمردين السوريين، يرون بشكل متزايد إمكانية سقوط نظام بشار الأسد في غضون أيام.

وحذّر المسؤولون من عدم وجود تقييم رسمي بشأن مصير الأسد، وأن وجهات النظر متباينة قائلين إن زواله ليس نتيجة محسومة.

وقال مسؤول أمريكي كبير: «الإجماع الناشئ هو أن هذا سيناريو معقول بشكل متزايد».

واتفق مسؤولان آخران على أن النظام قد يسقط بحلول نهاية الأسبوع.

وقال أحدهما: «ربما بحلول نهاية الأسبوع المقبل يكون نظام الأسد قد فقد أي مظهر من مظاهر السلطة».

وأضاف المسؤول: «الشيء الوحيد الذي قد يؤخر تقدم المتمردين هو انقلاب منظم جيدًا وإعادة التنظيم، لكن رجال الأسد قاموا بعمل جيد في خنق أي منافسين محتملين».

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر، اليوم السبت، إن الرئيس السوري بشار الأسد ليس موجودا في العاصمة دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب الرئاسة السورية اليوم السبت، أن الرئيس السوري بشار الأسد يواصل عمله من العاصمة دمشق.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السورية: "نؤكد أن الرئيس السوري يواصل عمله وأداء مهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق".

ونفى البيان الشائعات التي تم تداولها حول مغادرة الأسد لدمشق أو قيامه بزيارات قصيرة إلى دول أخرى.



معلومات عن بشار حافظ الأسد هو الرئيس الحالي للجمهورية العربية السورية، وهو يشغل هذا المنصب منذ 17 يوليو 2000، بعد وفاة والده، الرئيس السابق حافظ الأسد. بشار الأسد يمثل حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي يهيمن على المشهد السياسي في سوريا منذ عقود. إليك نبذة مختصرة عن حياته ومسيرته:

المولد والنشأة

تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر 1965.

11 سبتمبر 1965. مكان الميلاد: دمشق، سوريا.

دمشق، سوريا. هو الابن الثالث لحافظ الأسد وأنيسة مخلوف. نشأ في عائلة ذات نفوذ سياسي كبير.

التعليم والتخصص المهني

درس الطب في جامعة دمشق وتخصص في طب العيون.

وتخصص في طب العيون. أكمل دراسته في لندن، المملكة المتحدة، حيث بدأ التدريب كطبيب عيون.

صعوده إلى السلطة

لم يكن بشار الأسد المرشح الأول لخلافة والده؛ كان شقيقه الأكبر باسل الأسد يُعدّ لذلك، لكنه توفي في حادث سيارة عام 1994.

يُعدّ لذلك، لكنه توفي في حادث سيارة عام 1994. بعد وفاة باسل، عاد بشار إلى سوريا وتم تدريبه في المجال العسكري والسياسي.

في عام 2000، توفي حافظ الأسد، وتم تعديل الدستور بسرعة لخفض الحد الأدنى لسن الرئيس من 40 إلى 34 عامًا، مما مهد الطريق أمام بشار لتولي السلطة.

فترة حكمه

عند توليه الرئاسة، اعتُبر بشار شخصية إصلاحية محتملة، وأعلن عن بعض الإصلاحات المحدودة، فيما عُرف بـ "ربيع دمشق". لكن هذا التوجه لم يستمر طويلًا، حيث أعادت السلطات تقييد الحريات.

حكمه شهد أحداثًا مفصلية، أبرزها: الحرب الأهلية السورية (2011 - حتى الآن): اندلعت احتجاجات واسعة ضد حكمه في 2011 كجزء من "الربيع العربي". تحولت الاحتجاجات إلى نزاع مسلح، تطور إلى حرب أهلية معقدة بمشاركة قوى إقليمية ودولية. الدعم الروسي والإيراني: تلقى دعمًا كبيرًا من روسيا وإيران، مما ساعده على استعادة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية. اتهامات بجرائم حرب: واجه اتهامات دولية باستخدام أسلحة كيميائية، التعذيب، وحصار المدن، وهي اتهامات نفاها نظامه.



الحياة الشخصية

الزوجة: أسماء الأخرس، المعروفة بـ "أسماء الأسد"، وهي من أصول سورية بريطانية.

أسماء الأخرس، المعروفة بـ "أسماء الأسد"، وهي من أصول سورية بريطانية. الأبناء: لديه ثلاثة أبناء.

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