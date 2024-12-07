نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيدرسن يدعو لإجراء مفاوضات حول التسوية في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إلى إجراء مفاوضات في جنيف حول التسوية السياسية للوضع في سوريا.

وقال بيدرسن في بيان نشره مكتبه الصحفي يوم السبت: "اجتمعت للتو مع وزراء (خارجية) إيران وروسيا وتركيا. وكانت لدينا مشاورات أيضا مع ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي".

وأضاف المبعوث: "دعوت إلى إجراء مفاوضات سياسية عاجلة في جنيف حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وتابع: "ويسرني أن أذكر أن الوزراء وجميع من تحدثت معهم يؤيدون هذه الدعوة. وآمل بأنني سأتمكن من إعلان الموعد (للمفاوضات) قريبا جدا".

ويأتي ذلك على خلفية هجوم واسع النطاق للجماعات المسلحة في سوريا، بدأ منذ 27 نوفمبر الماضي.