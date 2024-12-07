الاحتلال يحذر الفصائل المسلحة في دمشق من انتهاك اتفاق الهدنة الإسرائيلي السوري

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - قال مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس الأمريكي، إن إسرائيل نقلت في الأيام الأخيرة رسائل إلى العديد من الجماعات المسلحة في سوريا، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، محذرة إياهم من أنهم إذا اقتربوا من الحدود بطريقة تنتهك اتفاق الهدنة الإسرائيلي السوري، فإن جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي سيتخذ إجراءات ضدهم.

تطورات سوريا

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم قلقون بشأن تدهور الوضع على الحدود مع سوريا والاستيلاء المحتمل على المنطقة من قبل الجماعات المسلحة.

كما قال مسئولون أمريكيون لموقع أكسيوس الأمريكي: إن هناك تقدم سريع للفصائل المسلحة على مدار الـ 24 ساعة الماضية حيث كانت الفصائل المختلفة تتحرك نحو دمشق، عاصمة سوريا، من الشمال والجنوب والشرق.

إلى الشمال من دمشق، دخلت الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام (HTS) - وهي جماعة مدينة حمص ويقاتلون الجيش السوري وإلى الجنوب من دمشق، استولت قوات الجيش السوري الحر على مدينة درعا وانتقلت شمالًا نحو العاصمة.

وغادر أكثر من 1500 جندي سوري سوريا إلى العراق وسلموا أسلحتهم للجيش العراقي، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لبعض التقارير، تخلت قوات النظام السوري أيضًا عن مطار المزة العسكري على مشارف دمشق.

وسبق وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في منشور على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن واشنطن لا ينبغي لها أن تتدخل في استئناف الحرب الأهلية في سوريا.

وأضاف ترامب أن الفصائل المسلحة تمكنت من تحقيق تقدمها الأخير، لأن روسيا "متورطة للغاية في أوكرانيا" و"غير قادرة على وقف هذه المسيرة عبر سوريا".

وتابع: "لم تكن هناك فائدة كبيرة في سوريا لروسيا"، مضيفًا "أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن يكون لها أي علاقة بها. هذه ليست معركتنا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في أي من عواصم العالم.