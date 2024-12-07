نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا: مسؤولون يوضحون حقيقة الأوضاع في دمشق وريفها ومدينة حمص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كل من محافظ حمص ومحافظ ريف دمشق، مساء اليوم السبت، أن لا صحة لكل ما يشاع حول دخول الإرهابيين إلى مدينة حمص، وأن ما يحكى عن الوضع بريف دمشق في إطار الحرب الإعلامية.

وقال محافظ حمص نمير مخلوف: "لا صحة لكل ما يشاع حول دخول الإرهابيين إلى مدينة حمص، وهناك معارك تدور بين قواتنا المسلحة وكل من يحاول دخول المدينة وكل كوادر المحافظة في مكاتبها وجاهزة للدفاع عن المدينة".

وأوضح محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم الخليل قائلا: "ما يحكى عن الوضع بريف دمشق في إطار الحرب الإعلامية".

وأضاف الخليل: "هناك إعادة تموضع وانتشار للجيش للحفاظ على العاصمة دمشق وتأمين المواطنين"، مشيرا إلى أن "هناك بعض المواطنين نزحوا بسبب الشائعات ولكن بعد أن تأكدوا أنها غير صحيحة عادوا لمناطقهم".

وتابع: "الوضع في حالة استقرار ولا يوجد أي تخوف والجيش والشرطة موجودون في المحافظة".

وأكد مصدر إعلامي أن "لا صحة لما تروجه بعض وسائل الإعلام الخارجية عن الوضع في دمشق"، مشيرا إلى أن "ما صدر مؤخرا من بيانات رسمية يكذب كل ما يروج ويشاع من قبل تلك الوسائل".

وأضاف المصدر: "السوريون خبروا جيدا طيلة السنوات الماضية كذب ما ينسب إلى مصادر كانت من وحي خيال إعلام وظيفي".

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري اليوم السبت، تعزيز خطوط انتشار القوات بريف دمشق والمناطق الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث نتيجة للفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها، مشيرا إلى إنه "لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر الفيديوهات المضللة والأنباء الكاذبة حول ما يجري من أحداث على امتداد الجغرافيا السورية".