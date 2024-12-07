النرويج: نريد دولة فلسطينية كاملة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - قال وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي، اليوم السبت، إننا نريد دولة فلسطينية كاملة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاءت تصريحات إيدي خلال جلسة حوارية عن فض النزاعات بافتتاح منتدى الدوحة 2024.

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وتابع وزير الخارجية النرويجي: "ضمان عيش إسرائيل بسلام مع جيرانها لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية".

وجدد بارث إيدي تأكيده على ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

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ويرى الوزير النرويجي أن التوصل لاتفاقية سلام كبرى في الشرق الأوسط أمرا ممكنا، لكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع فلسطين.

وتابع: "إنه ليس صراعًا واحدًا، ولكن هناك صراع جذري يرتبط بكل هذه الصراعات، وهو غياب حل القضية الفلسطينية".

وأكد تقرير بريطاني، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم المستشفيات في شمال قطاع غزة وتترك الجثث ملقاة في الشوارع، فضلًا عن منع دخول المساعدات الطبية والغذائية إلى القطاع المحاصر.

وقال الدكتور حسام أبوصفية، مدير مستشفى كمال عدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، وطردت بعض الموظفين والنازحين قبل الانسحاب، فيما تناثرت جثث الأشخاص الذين قتلوا في الغارات الجوية في الشوارع خارج المستشفى، وذلك وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.

أضاف مدير المستشفى حسام أبوصفية، إن الهجوم عليهم بدأ بسلسلة من الغارات الجوية على الجانبين الغربي والشمالي من مستشفى كمال عدوان مصحوبة بإطلاق نار مكثف، مشيرًا إلى أن القوات التي اقتحمت المستشفى أمرت جميع الموظفين والمرضى والنازحين بالدخول إلى ساحته قبل السماح لهم بعد ساعات بالعودة إلى الداخل، على الرغم من أن بعض الموظفين، بما في ذلك فريق جراحة الطوارئ الإندونيسي، وبعض النازحين أمروا بمغادرة المبنى نهائيًا.