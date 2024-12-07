نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابات وسط جنود إسرائيليين إثر عملية دهس في الخليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع عملية دهس قرب مخيم الفوار جنوب الخليل، أسفر عن إصابة 4 جنود إسرائيليين.

"القسام" تبث فيديو لأسير إسرائيلي يوجه رسالة إلى نتنياهو

وبثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي متان تسانجاوكر يوجه رسالة إلى رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو.

وتضمن الفيديو رسائل ومناشدات على لسان الأسير الإسرائيلي قائلا: "أنا أموت شيئا فشيئا.. كل يوم يموت جزء مني".