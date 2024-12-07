العالم اليوم - جائزة أبوظبي.. مكلارين يهيمن على التجارب التأهيلية

انتم الان تتابعون خبر جائزة أبوظبي.. مكلارين يهيمن على التجارب التأهيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 07:22 مساءً - حسم لاندو نوريس، سائق مكلارين، مركز أول المنطلقين بجائزة أبوظبي الكبرى، السباق الختامي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، متفوقًا على زميله في الفريق أوسكار بياستري الذي ينطلق من المركز الثاني، مما يعزز فرص الفريق في حسم لقب الصانعين لأول مرة منذ 1998.

حقق السائق البريطاني المركز الأول بفارق 0.209 ثانية عن زميله الأسترالي.

ونقلت رويترز عن نوريس: "نريد الفوز، أريد الفوز. نعرف ما علينا فعله (...) غدًا لدينا فرصة جيدة"، واصفًا اليوم بأنه مثالي.

يتصدر مكلارين الترتيب العام بفارق 21 نقطة أمام فيراري، أقرب منافسيه.

وجاء كارلوس ساينز وشارل لوكلير، سائقا فيراري، في المركزين الثالث والرابع عشر على الترتيب. وفرض المنظمون على لوكلير عقوبة التراجع عشرة مراكز عند الانطلاق في سباق الأحد.

وقال ساينز بشأن حظوظ فيراري: "أعتقد أن الأمر صعب جدًا، مهمة مستحيلة قبل بداية الجائزة الكبرى. كنا نعرف أن الأمر سيكون صعبًا (...) لكن حتى نهاية سباق الغد، كل الأمور واردة".

وحل نيكو هالكنبرغ، سائق هاس، في المركز الرابع، بينما ينطلق ماكس فرستابن، سائق رد بول وبطل العالم أربع مرات، من المركز الخامس.

واحتل بيير جاسلي، سائق ألبين، المركز السادس، متفوقًا على جورج راسل، سائق مرسيدس، في المركز السابع، وفرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن، في المركز الثامن، وفالتيري بوتاس، سائق ساوبر، في المركز التاسع، فيما قد يكون سباقه الأخير في البطولة.

جاء سيرجيو بيريز، سائق رد بول، في المركز العاشر.

وينطلق لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في سباقه الأخير مع مرسيدس قبل الانتقال إلى فيراري من المركز 18، بعدما أفسد حاجز بلاستيكي مكسور لفته.

وقال هاميلتون، أنجح السائقين على حلبة بني ياس برصيد خمس انتصارات: "لم نتمكن من التعويض، لا يمكنك فعلًا، لكن هذا واقع الأمر. بذلنا قصارى جهدنا، بذلت قصارى جهدي. كانت السيارة بحالة جيدة. سارت كل التجارب الحرة بصورة جيدة وكنت متفوقًا على زميلي طوال التجارب، لكن في التجارب التأهيلية، أعتقد أننا كفريق لم نقدم أداء جيدًا على مستوى التوقيت".