نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئاسة السورية تنفي شائعات مغادرة الرئيس الأسد لدمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الرئاسة السورية اليوم السبت أن الرئيس بشار الأسد لم يغادر العاصمة دمشق ولم يقم بأي زيارة لدولة أخرى. وقد جاء هذا البيان لتوضيح حقيقة ما تم تداوله عبر منصات الإعلام حول مغادرة الرئيس الأسد للبلاد.

بيان الرئاسة السورية

في بيان رسمي نشرته الرئاسة السورية، أكدت أن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول مغادرة الرئيس بشار الأسد لدمشق أو قيامه بزيارات خارجية هي "شائعات كاذبة". كما أشار البيان إلى أن هذه الأخبار المضللة ليست جديدة، بل هي جزء من محاولات متكررة لتشويه صورة الدولة السورية وإضعاف الثقة في القيادة السياسية للبلاد. وقد أوضحت الرئاسة أن الرئيس الأسد يواصل مهامه الدستورية والوطنية من دمشق دون أي تغيير.

وأكد البيان أن هذه الشائعات تهدف إلى التأثير على استقرار سوريا الاجتماعي والسياسي. وقد أكدت الرئاسة أن هذا النوع من الأخبار يهدف إلى ترويج أكاذيب وإضعاف الروح الوطنية في صفوف الشعب السوري.

منصات رئاسة الجمهورية والإعلام السوري: المصدر الرسمي للمعلومات

أكدت الرئاسة السورية في البيان أن كافة الأخبار المتعلقة بالرئيس الأسد أو أي نشاطات سياسية تهم سوريا يتم نشرها عبر منصات رئاسة الجمهورية الرسمية، وكذلك من خلال الإعلام الوطني السوري.

دور الرئيس الأسد في متابعة العمل الوطني من دمشق

كما أكدت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد يواصل عمله من العاصمة دمشق، حيث يتابع كافة المهام الوطنية والاقتصادية والسياسية التي تهم الشعب السوري. وهذا يؤكد أن الشائعات التي تحدثت عن مغادرته لم تكن سوى محض أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة.



