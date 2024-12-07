نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئاسة السورية تنفي شائعات مغادرة الأسد وتؤكد متابعته لمهامه من دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الرئاسة السورية صحة الأخبار المتداولة عن مغادرة الرئيس بشار الأسد العاصمة دمشق، ووصفت هذه الادعاءات بأنها جزء من حملة تضليل مستمرة تستهدف الدولة السورية. وأكدت أن الرئيس الأسد يواصل أداء مهامه الوطنية والدستورية من العاصمة، مشيرة إلى أن جميع الأخبار والمواقف الرسمية تصدر حصريًا عن منصات الرئاسة والإعلام الوطني السوري.

وشدد البيان على أن هذه الشائعات ليست جديدة، إذ اعتمدت بعض وسائل الإعلام الأجنبية على أساليب مشابهة خلال سنوات الحرب لتأليب الرأي العام السوري وخلق حالة من البلبلة. وأكدت الرئاسة أن الهدف من هذه الأكاذيب هو التأثير على الاستقرار الداخلي، مؤكدة وعي الشعب السوري تجاه مثل هذه المحاولات.