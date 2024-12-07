نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ الرئاسة السورية.. تنفي مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الرئاسة السورية، في بيان رسمي، أن الأنباء المتداولة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد العاصمة دمشق عارية تمامًا عن الصحة. وأوضحت أن الرئيس مستمر في متابعة مهامه بشكل طبيعي من داخل البلاد، وأن هذه الشائعات تهدف إلى خلق حالة من البلبلة والتشويش على الوضع الداخلي.

وأضاف البيان أن مثل هذه الادعاءات تأتي في سياق الحرب الإعلامية التي تستهدف سوريا، مشددًا على أن القيادة السورية تظل ثابتة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، مع التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار البلاد وسيادتها.