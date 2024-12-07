عاجل - إيران تدعو لبدء محادثات سياسية في سوريا لحل الأزمة

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أحمد جودة - القاهرة - إيران تدعو لبدء محادثات سياسية في سوريا لحل الأزمة.. تشديد على الحوار السياسي خلال اجتماع أستانا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أهمية البدء الفوري في المحادثات السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة المشروعة، مشيرًا إلى أن اجتماع أستانا الأخير ركز بشكل أساسي على هذا الملف. وقال عراقجي، في تصريحات لوكالة تسنيم الدولية، إن الجلسة شهدت مناقشات معمقة حول القضايا الراهنة في سوريا.

لقاء موسع مع الأطراف الدولية



أوضح عراقجي أن الجلسة، التي ضمت وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، كانت "مثمرة للغاية". وأضاف أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، انضم لاحقًا إلى الاجتماع، مما أعطى دفعة إضافية للنقاش حول الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة السورية.

توافق على وقف الأعمال العدائية واحترام السيادة



وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إنهاء جميع الاشتباكات العسكرية بشكل فوري، واحترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشار عراقجي إلى أن هذه النقاط كانت محل إجماع من جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع.

أولوية للمحادثات السياسية



اختتم وزير الخارجية الإيراني تصريحاته بالتأكيد على أن بدء الحوار السياسي بين الحكومة السورية والمعارضة المشروعة يمثل أولوية قصوى لحل الأزمة السورية. وشدد على أن تحقيق هذا الهدف هو المفتاح لوقف التصعيد وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.