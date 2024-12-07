مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع يخضع للتدقيق فـي «الشيوخ»

واشنطن ـ د.ب.أ: أمضى بيت هيجسيث، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع، يومًا ثانيًا الثلاثاء في الكونجرس، حيث التقى على انفراد بأعضاء من الجمهوريين بمجلس الشيوخ، في ظل تصاعد التساؤلات حول قدرته على قيادة البنتاجون بكفاءة. وقال هيجسيث للصحفيين إنه يعتزم الجلوس مع أعضاء مجلس الشيوخ، حتى الذين يشككون في ترشيحه. وأضاف أثناء تنقله من مكتب آخر «سوف نلتقي مع كل شخص يريد لقاءنا». وكان ترامب قد اختار مقدِّم البرامج السابق بشبكة فوكس نيوز، والذي كان منخرطًا في السابق في الحرس الوطني ومقاتل سابق، وتم إرساله لكل من العراق وأفغانستان، لتولِّي حقيبة الدفاع. ولكن هناك تساؤلات تحيط بهيجسيث في ظل اتهامات بالاعتداء الجنسي، وهي ما نفاها، بالإضافة إلى تقارير أخرى ظهرت بشأن سلوكه في العمل وتاريخه.

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