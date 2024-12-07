وزير الصحة اللبناني: حصيلة ضحايا الحرب بلغت 4047 قتيلا

بيروت ـ ا.ف.ب: أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن 4047 شخصا على الأقل قتلوا في لبنان خلال أكثر من عام من الحرب غالبيتهم بعد اشتداد النزاع بدءا من سبتمبر. وقال الأبيض «حتى الآن سجلنا 4047 شهيدا و16638 جريحا»، وذلك في مؤتمر صحفي بعد أسبوع على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وأشار إلى أن غالبية الضحايا سقطوا بعد 15 سبتمبر مضيفا «لكن نعتبر ان الأرقام الحقيقية ربما ستكون أعلى لأن ثمة شهداء سقطوا ولم نعرف بهم». وأوضح الوزير أن من بين الضحايا 790 امرأة و316 طفلا.

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