أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية تعلن تقديم طلب لعزل الرئيس

سيئول ـ ا.ف.ب: أعلنت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية أنها تقدمت بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول غداة إعلانه فرض الأحكام العرفية، في خطوة دامت ساعات معدودة فقط قبل أن يتراجع عنها. وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها الحزب الديموقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر «لقد تقدمنا بطلب عزل تمَّ تحضيره على عجل»، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل الجمعة. كما قدَّم عدد من كبار معاوني الرئيس «استقالتهم بشكل جماعي» بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء.

وقالت الوكالة إن «معاونين مهمّين ليون» يتقدَّمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونج جين-سيوك «قدَّموا استقالتهم بشكل جماعي»، دون مزيد من التفاصيل.