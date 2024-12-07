نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - لافروف: روسيا لن تسمح للفصائل المسلحة بالسيطرة على الأراضي السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لن تسمح للفصائل المسلحة بالسيطرة على الأراضي السورية، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها. جاء ذلك خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة، حيث أعاد التأكيد على موقف روسيا الثابت في دعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الأمنية.

الطيران الروسي يدعم الجيش السوري

قال لافروف إن سلاح الجو الروسي يواصل دعم الجيش السوري في مواجهة الفصائل المسلحة، من خلال تنفيذ ضربات جوية موجهة تساعد على تعزيز القدرات العسكرية السورية. وأوضح أن هذا التعاون العسكري يعد جزءًا من التزام روسيا بالحفاظ على السيادة السورية.

الضربات الجوية والعمليات العسكرية في الميدان

في سياق متصل، أعلن مصدر عسكري سوري أن الطيران الحربي السوري الروسي نفذ ضربات جوية مشتركة أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين وتدمير العديد من الآليات العسكرية التابعة لهم. وأضاف المصدر أن الجيش السوري يواصل تكثيف عملياته العسكرية في مناطق حماة وحمص، حيث يقوم بإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ على خطوط إمداد الفصائل المسلحة، مما يساهم في تقويض قدرتهم على الحركة.

مواصلة دعم وحدة سوريا

تسعى روسيا من خلال هذه العمليات العسكرية إلى الحفاظ على استقرار سوريا ومنع تقسيم أراضيها، في الوقت الذي تواصل فيه دعم القوات السورية بكل الوسائل المتاحة.