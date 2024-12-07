العالم اليوم - رسالة من مصر لمواطنيها بشأن الوضع في سوريا

انتم الان تتابعون خبر رسالة من مصر لمواطنيها بشأن الوضع في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - دعت مصر مواطنيها، السبت، إلى تجنب السفر إلى سوريا في ظل التطورات الجارية هناك في الوقت الراهن.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي: "على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتصاعد حدة الاشتباكات الميدانية في بعض المناطق السورية، تدعو المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في سوريا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا".

كما دعت الخارجية مواطنيها إلى "الالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، وتجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في دمشق".

ووفق البيان، فقد "شكلت وزارة الخارجية خلية أزمة لمتابعة مستجدات موقف الرعايا المصريين بسوريا على مدار الساعة".

كما طالبت من جميع المصريين المقيمين والمتواجدين في سوريا بـ"سرعة تسجيل بياناتهم لتتمكن السفارة المصرية في دمشق من مراجعة ومتابعة أوضاعهم، والاطمئنان على أحوالهم، لاتخاذ ما يلزم".