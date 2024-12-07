العالم اليوم - واشنطن: انهيار الجيش السوري لم يكن مفأجاة كبيرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - قال المبعوث الأميركي آموس هوكستين، السبت، إن انهيار الجيش السوري لم يكن مفاجأة كبيرة، لكن في المرة السابقة هبّت قوتان عظميان لمساعدته، مشيرا إلى روسيا وإيران.

وأضاف المسؤول الأميركي خلال كلمته بملتقى الدوحة أن "الوضع في سوريا يشكل نقطة ضعف جديدة لجماعة حزب الله اللبنانية لأنه يصعب على إيران إدخال الأسلحة، بينما يبدو أنها تنسحب من سوريا".

وتابع"لا أعتقد أنّنا قضينا على حزب الله أو هزمناه، لكنّه ربما لا يكون قويا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد."