العالم اليوم - فيديو لـ"جسم مضيء" في سماء طهران.. ووسائل إعلام تفسر

انتم الان تتابعون خبر فيديو لـ"جسم مضيء" في سماء طهران.. ووسائل إعلام تفسر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - أثار "جسم مضيء" رصد في سماء طهران ومناطق محاذية، السبت، فضول سكان العاصمة الإيرانية، بينما أكدت وسيلة إعلام محلية أنه مرتبط بـ"اختبار" أجراه الحرس الثوري.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جسما يخترق السماء يتبعه خط من الدخان الأبيض اللون عند الفجر.

وشوهد الجسم في سماء طهران ومدينة كرج الواقعة إلى الغرب منها.

وأشارت وكالة أنباء "تسنيم" إلى أن ما شوهد مرتبط بـ"اختبار (عسكري) في ظروف حقيقية" أجراه الحرس الثوري الإيراني.

ولم تقدم الوكالة أو الحرس تفاصيل بشأن طبيعة هذا "الجسم المضيء"، بينما رجح بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أن يكون "صاروخا".

وتؤدي القوة الجوية التابعة للحرس الثوري دورا مركزيا في البرنامج الصاروخي لإيران، الذي يثير ريبة الدول الغربية.

وفي أكتوبر، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، في سياق توترات متصاعدة بين البلدين على خلفية الحرب في قطاع غزة.