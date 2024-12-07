العالم اليوم - غزة.. 20 قتيلا وجولة مفاوضات جديدة

انتم الان تتابعون خبر غزة.. 20 قتيلا وجولة مفاوضات جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم لـ"فرانس برس"، السبت، إن الوسطاء استأنفوا الاتصالات والمفاوضات مع الحركة وإسرائيل، لبدء جولة مفاوضات جديدة حول التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف نعيم أن حماس "أبلغت الوسطاء هذا الأسبوع أنها مستعدة لإظهار مرونة بشأن التوصل لاتفاق لوقف الحرب وتنفيذ ذلك، بما يشمل جدولا زمنيا محددا بمواعيد ومتفق عليه لانسحاب القوات الإسرائيلية الكلي من المحاور الرئيسية" في غزة، في إشارة إلى محوري فيلادلفيا، وهو الشريط الحدودي مع مصر، ونتساريم الذي يعزل من خلاله الجيش الإسرائيلي مدينة غزة وشمال القطاع عن بقية أجزاء القطاع المدمر.

كما قال مصدر مقرب من حماس لـ"فرانس برس"، السبت، إنه من المتوقع أن تستضيف القاهرة الأسبوع المقبل جولة جديدة من المفاوضات، سعيا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: "بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال أسبوع. لبحث أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأضاف أن "الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافا أخرى يبذلون جهودا مثمنة من أجل وقف الحرب".

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلل بالنجاح للتوصل لهدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهرا.

عودة الزخم

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن "الزخم" عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية الشهر الماضي.

وأوضح أنه في حين كانت هناك "بعض الاختلافات" في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، فإنه "لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب".

وفي نوفمبر، أعلنت الدوحة تعليق مشاركتها في الوساطة، مشيرة إلى أنها ستستأنفها حين تظهر إسرائيل وحماس "استعدادا وجدية".

والخميس، أفاد مصدر مطلع "فرانس برس" أن قطر عادت إلى الوساطة.

20 قتيلة.. والحصيلة ترتفع

قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن ضربات إسرائيلية على مدينتي غزة ورفح أودت بحياة 20 فلسطينيا على الأقل، السبت.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع تسبب في مقتل 44664 فلسطينيا وإصابة 105976 منذ السابع من أكتوبر 2023.